Сертификат на материнский капитал будут выдавать через 15 дней
Решение о выдаче сертификата на материнский капитал будет приниматься вдвое быстрее. Законопроект разработали в Минтруде. Пока после подачи документов ответ мать получает через месяц. Планируется, что этот срок будет сокращен до 15 дней, что позволит семьям оперативнее распоряжаться средствами маткапитала. Напомним, их можно направить на погашение ипотечного кредита, покупку жилья, дошкольное образование ребенка или реабилитацию ребенка с ограниченными возможностями здоровья.
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