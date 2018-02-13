8 (81378) 2-63-47
8 (81378) 2-33-72

Сертификат на материнский капитал будут выдавать через 15 дней

13.02.2018 11:50

Matkapital SvidetelstvoРешение о выдаче сертификата на материнский капитал будет приниматься вдвое быстрее. Законопроект разработали в Минтруде. Пока после подачи документов ответ мать получает через месяц. Планируется, что этот срок будет сокращен до 15 дней, что позволит семьям оперативнее распоряжаться средствами маткапитала. Напомним, их можно направить на погашение ипотечного кредита, покупку жилья, дошкольное образование ребенка или реабилитацию ребенка с ограниченными возможностями здоровья.

Более старые статьи:

Самые популярные статьи:

Случайные материалы:

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить

Лента новостей

Февраля 2018
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 1 2 3 4

Advertising

Loading...
Загрузка...
Google Analytics
Все права на материалы, находящиеся на сайте vyborg.tv, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При использовании текстовых материалов сайта в сети Интернет обязательна гиперссылка на vyborg.tv. При использовании текстовых материалов в других СМИ (радио, ТВ, печатные издания) должен быть указан источник информации — «Медиа Группа «Наш Город». Использование видео- и фотоматериалов без письменного согласия авторов запрещено.
© Медиа Группа «Наш Город». 2007-2018
Разработано:
ООО «Лаборатория Будущего»