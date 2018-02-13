Сертификат на материнский капитал будут выдавать через 15 дней

13.02.2018 11:50

Решение о выдаче сертификата на материнский капитал будет приниматься вдвое быстрее. Законопроект разработали в Минтруде. Пока после подачи документов ответ мать получает через месяц. Планируется, что этот срок будет сокращен до 15 дней, что позволит семьям оперативнее распоряжаться средствами маткапитала. Напомним, их можно направить на погашение ипотечного кредита, покупку жилья, дошкольное образование ребенка или реабилитацию ребенка с ограниченными возможностями здоровья.