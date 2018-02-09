ВИДЕО: всё, что вы хотели знать о грядущих выборах президента России

09.02.2018 17:57

Каждый взрослый человек знает, что такое выборы. Одни посещают это мероприятие регулярно, другие – от случая к случаю, а третьи просто наблюдают за ходом голосования со стороны. Право выборы или обязанность – этот вопрос каждый решает по-своему. В помощь и тем и другим Центризбирком создал несколько видеороликов - своеобразных памяток, где каждый при желании найдет ответы на вопросы, возникающие по мере приближения "часа икс" - выборов президента Российской Федерации.

1. Поездка к родственникам и выборы президента страны: как совместить приятное с полезным?

2. Можно ли совместить долгожданное путешествие и выборы президента страны?

3. Иногородние студенты тоже хотят выбирать президента!!! Как это сделать - смотрите видео!

4. Кто контролирует ход голосования?

5. У вас остались вопросы? Смотрите видео!