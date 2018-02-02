Правительство рассмотрит возможность для россиян оплачивать тепло по индивидуальному счетчику
Минстрой намерен узаконить установку индивидуальных квартирных счетчиков на приборы отопления и изменить порядок оплаты. Ведомство подготовило соответствующий документ. Как пишет «Российская газета», сегодня в некоторых домах технически возможно установить счетчики на батареи внутри квартиры, но толку от этого нет, так как платить все равно приходится по нормативу или с учетом общедомового потребления.
В проекте документа прописана формула, которая не учитывает, у всех ли жильцов есть индивидуальные счетчики. Если у собственника прибор учета установлен, то плата за потребленные ресурсы и будет рассчитываться по нему индивидуально. Проект постановления ожидает внесения на рассмотрение в правительство.
Более старые статьи:
- «Мобильный избиратель", или Как легко проголосовать на удобном для вас избирательном участке
- Арендаторы квартир смогут получать налоговый вычет
- Стартует Всероссийский конкурс «Если бы я был президентом»
- Можно ли пожаловаться на качество товаров и услуг через МФЦ
- "Заграничные" россияне тоже смогут выбирать президента России
Самые популярные статьи:
- Губернатор поставил задачу по оптимизации муниципальных бюджетов
- Школьников Ленобласти познакомят с «Азбукой молодого избирателя»
- Областные депутаты ограничили размер платы за детский сад
- Инвалиды Ленобласти получили первоочередное право на бесплатные земельные участки
- Сегодня в Санкт-Петербурге проходит форум политической партии «Единая Россия»
Случайные материалы:
- Дмитрий Медведев подписал закон о господдержке частных школ и детсадов
- «Скорая помощь» в дар Симферопольскому району от 47 региона
- Ленобласть и Нижнюю Силезию наградили за развитие сотрудничества
- Новый министр транспорта Крыма начинал трудовую деятельность на ВСЗ
- Константин Патраев: «Проблемы будем решать комплексно!»