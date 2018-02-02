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Правительство рассмотрит возможность для россиян оплачивать тепло по индивидуальному счетчику

02.02.2018 17:07

ThermostatМинстрой намерен узаконить установку индивидуальных квартирных счетчиков на приборы отопления и изменить порядок оплаты. Ведомство подготовило соответствующий документ. Как пишет «Российская газета», сегодня в некоторых домах технически возможно установить счетчики на батареи внутри квартиры, но толку от этого нет, так как платить все равно приходится по нормативу или с учетом общедомового потребления.
В проекте документа прописана формула, которая не учитывает, у всех ли жильцов есть индивидуальные счетчики. Если у собственника прибор учета установлен, то плата за потребленные ресурсы и будет рассчитываться по нему индивидуально. Проект постановления ожидает внесения на рассмотрение в правительство.

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