«Мобильный избиратель", или Как легко проголосовать на удобном для вас избирательном участке

29.01.2018 14:23

Избирательная комиссия Ленинградской области разъясняет избирателям новый порядок включения избирателей в список избирателей для голосования по месту нахождения, а не по месту регистрации (вместо голосования по открепительным удостоверениям).

Воспользовавшись новым порядком, любой избиратель, где бы он ни находился, сможет проголосовать на удобном для него избирательном участке вне зависимости от места своей регистрации.

Преимуществами нового порядка голосования по месту нахождения смогут воспользоваться избиратели, которые зарегистрированы в одном месте, а живут, работают или учатся в другом, а также командировочные, отдыхающие и т.д.

О новом порядке голосования по месту нахождения

Напомним, что в июне прошлого года вступили в силу изменения избирательного законодательства, направленные на создание наиболее благоприятных условий для реализации прав всех участников избирательного процесса. Ключевое из них – это новый порядок включения избирателей в список избирателей для голосования по месту нахождения. Новый порядок предусмотрен вместо голосования по открепительным удостоверениям.

В соответствии с указанной новеллой законодательства при проведении выборов Президента России избиратель, который будет находиться в день голосования вне места своего жительства, вправе в соответствующие сроки подать заявление о включении в список избирателей по месту своего нахождения и проголосовать по месту нахождения (а не по месту регистрации).

В какие сроки можно подать заявление?

Заявление о желании голосовать не по месту регистрации, а на другом избирательном участке (по месту фактического нахождения) должно быть заранее подано избирателем.

Прием заявлений избирателей начинается за 45 дней до дня голосования, то есть с 31 января, а заканчивается за 5 дней до дня голосования (понедельник 12 марта – последний день).

Первый способ подачи заявления

Избиратель может подать заявление онлайн – с помощью портала «Госуслуги». Такая возможность появится на сайте с 31 января 2018 года. Подать заявление с помощью портала «Госуслуги» можно по 12 марта включительно.

Для избирателей, зарегистрированных на портале, автоматизированная проверка достоверности представленных сведений занимает несколько секунд, после чего можно распечатать часть заявления, содержащую номер и адрес избирательного участка, на котором можно проголосовать.

Второй способ подачи заявления

В эти же сроки - с 31 января по 12 марта - избиратель может подать заявление лично в любом Многофункциональном центре, которые представлены во всех районах Ленинградской области.

Сегодня на территории Ленинградской области осуществляют работу 33 филиала МФЦ. В большинстве муниципальных образований Ленинградской области госуслуги предоставляются гражданам посредством удаленных рабочих мест – малых МФЦ на 1-2 окна. Таких удаленных рабочих мест МФЦ, где граждане также могут подать заявление, – 175 по всей Ленинградской области.

Выбирайте наиболее удобный для вас многофункциональный центр - рядом с домом, работой и местами отдыха, - и подавайте заявление о включении в список избирателей по месту нахождения.

Третий способ подачи заявления

Избиратель может подать заявление в Пункте приема заявлений любой территориальной избирательной комиссии (с 31 января по 12 марта). А с 25 февраля (за 20 дней до дня голосования) и по 12 марта еще и в Пункте приема заявлений любой участковой избирательной комиссии.

Установлен следующий график приема заявлений в Пунктах приема заявлений территориальных и участковых избирательных комиссий в Ленинградской области: с понедельника по пятницу с 16 до 20 часов, в субботу, воскресенье и праздничные дни – с 10 до 14 часов.

Заявление заполняется вручную, либо в машинописном виде и содержит данные паспорта избирателя. Член комиссии проверяет сведения и регистрирует заявление, основную его часть оставляет в избирательной комиссии, а отрывной талон передает избирателю. Отрывной талон содержит информацию о номере и адресе избирательного участка, на котором избиратель может проголосовать в день голосования 18 марта 2018 года.

Перечень с адресами 208 МФЦ, 39-ти Пунктов приема заявлений территориальных избирательных комиссий, где избиратели могут подать заявление о включении в список избирателей по месту нахождения размещен на сайте Леноблизбиркома в рубрике «Голосовать легко!»

Что делать, если заявление не подано до 12 марта?

Если избиратель не подал заявление в срок с 31 января по 12 марта через портал Госуслуг, МФЦ или через Пункты приема заявлений территориальных или участковых избирательных комиссий, то он может с 13 марта (вторник) до 14 часов 17 марта (суббота) оформить специальное заявление. Сделать это можно только лично в участковой избирательной комиссии по месту регистрации.

Специальное заявление остается у избирателя и в день голосования изымается на избирательном участке, оно снабжено (в целях защиты от подделки) специальным защитным знаком (маркой).

Как найти избирательный участок?

Для того чтобы узнать информацию о том, где находится избирательный участок по месту регистрации избирателя; о том, как найти избирательный участок, в случае если избиратель хочет проголосовать не по месту своей регистрации, а по месту фактического нахождения; а также о том, как и где можно подать заявление для голосования по месту нахождения на выборах Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года, можно позвонить по телефону Информационно-справочного центра ЦИК России.

Звонки в Информационно-справочный центр ЦИК России принимаются по многоканальному телефонному номеру 8-800-707-2018. Звонок бесплатный. На вопросы избирателя ответит оператор или автоматическая голосовая система.

Кроме того, найти избирательный участок для голосования (по месту регистрации или по месту фактического нахождения избирателя в день выборов) можно на сайте ЦИК России или Леноблизбиркома с помощью сервиса «Найди свой избирательный участок» или с помощью интерактивной карты (задав поисковый запрос, например: «Как проголосовать в Гатчине 18 марта?», или «Как найти избирательный участок для голосования 18 марта в Тосно?»).

Также на сайте Центризбиркома действует сервис «ТИК и УИК на карте России». С его помощью можно узнать адрес своей участковой или территориальной избирательной комиссии.

В Леноблизбиркоме работает телефонная «горячая линия» для ответов на вопросы избирателей, связанные с выборами: по рабочим дням тел. (812) 492-96-51, 492-30-12, 492-01-63, 492-40-06.

После подачи заявления

После подачи заявления избирателя исключают из списка избирателей избирательного участка по месту регистрации и включают в список избирателей избирательного участка по месту нахождения.

Заявление можно подать только один раз: в срок с 31 января по 12 марта, или специальное заявление – в срок с 13 марта до 14 часов 17 марта 2018 года.

В случае, если избиратель подал заявление для голосования по месту нахождения, но в связи с изменившимися обстоятельствами в день голосования 18 марта 2018 года хочет проголосовать по месту регистрации, то он может это сделать после того, как члены участковой избирательной комиссии проверят, что избиратель не проголосовал в другом месте (на избирательном участке по месту нахождения).

В день голосования 18 марта 2018 года избиратель может прийти на указанный в заявлении избирательный участок (по месту фактического нахождения), предъявить паспорт (и специальное заявление – при наличии) и проголосовать.