Стартует Всероссийский конкурс «Если бы я был президентом»
АНО «Центр развития молодежного парламентаризма» при поддержке Палаты молодых законодателей при Совете Федерации Федерального Собрания РФ объявляет о проведении Всероссийского конкурса молодежных проектов «Если бы я был президентом». Основной целью конкурса является формирование предложений, в том числе наказов, молодых граждан будущему Президенту Российской Федерации на период с 2018 по 2024 год.
Конкурс проводится в два этапа по четырем номинациям: эссе, рисунок, видеоролик и проект. К участию приглашаются школьники и учащиеся средних профессиональных образовательных учреждений, студенты, учащиеся организаций дополнительного образования и курсанты военных и правоохранительных вузов.
Заявки на конкурс принимаются до 15 февраля 2018 года.
Контактная информация организационного комитета: 8-499-490-49-87, 8-985-989-06-65 (Алексей Ковалев), электронная почта: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
Положение о конкурсе прилагается.
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