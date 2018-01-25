Стартует Всероссийский конкурс «Если бы я был президентом»

25.01.2018 17:44

АНО «Центр развития молодежного парламентаризма» при поддержке Палаты молодых законодателей при Совете Федерации Федерального Собрания РФ объявляет о проведении Всероссийского конкурса молодежных проектов «Если бы я был президентом». Основной целью конкурса является формирование предложений, в том числе наказов, молодых граждан будущему Президенту Российской Федерации на период с 2018 по 2024 год.

Конкурс проводится в два этапа по четырем номинациям: эссе, рисунок, видеоролик и проект. К участию приглашаются школьники и учащиеся средних профессиональных образовательных учреждений, студенты, учащиеся организаций дополнительного образования и курсанты военных и правоохранительных вузов.

Заявки на конкурс принимаются до 15 февраля 2018 года.

Контактная информация организационного комитета: 8-499-490-49-87, 8-985-989-06-65 (Алексей Ковалев), электронная почта: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. ​

Положение о конкурсе прилагается.