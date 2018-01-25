8 (81378) 2-63-47
8 (81378) 2-33-72

Стартует Всероссийский конкурс «Если бы я был президентом»

25.01.2018 17:44

StudentiАНО «Центр развития молодежного парламентаризма» при поддержке Палаты молодых законодателей при Совете Федерации Федерального Собрания РФ объявляет о проведении Всероссийского конкурса молодежных проектов «Если бы я был президентом». Основной целью конкурса является формирование предложений, в том числе наказов, молодых граждан будущему Президенту Российской Федерации на период с 2018 по 2024 год.

Конкурс проводится в два этапа по четырем номинациям: эссе, рисунок, видеоролик и проект. К участию приглашаются школьники и учащиеся средних профессиональных образовательных учреждений, студенты, учащиеся организаций дополнительного образования и курсанты военных и правоохранительных вузов.
Заявки на конкурс принимаются до 15 февраля 2018 года.

Контактная информация организационного комитета: 8-499-490-49-87, 8-985-989-06-65 (Алексей Ковалев), электронная почта: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

Положение о конкурсе прилагается.

Более старые статьи:

Самые популярные статьи:

Случайные материалы:

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить

Лента новостей

Января 2018
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Advertising

Google Analytics

Все права на материалы, находящиеся на сайте vyborg.tv, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При использовании текстовых материалов сайта в сети Интернет обязательна гиперссылка на vyborg.tv. При использовании текстовых материалов в других СМИ (радио, ТВ, печатные издания) должен быть указан источник информации — «Медиа Группа «Наш Город». Использование видео- и фотоматериалов без письменного согласия авторов запрещено.
© Медиа Группа «Наш Город». 2007-2018
Разработано:
ООО «Лаборатория Будущего»