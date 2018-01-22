Депутатам предложили приравнять гражданский брак к официальному

22.01.2018 16:46

На рассмотрение Госдумы внесен законопроект, предлагающий ввести в Семейный кодекс понятие "фактические брачные отношения". Оно, по сути, приравнивает незарегистрированные отношения мужчины и женщины к официальному браку. Как следует из текста законопроекта, признаками таких отношений являются: совместное проживание в течение пяти лет или наличие общего ребенка и совместное проживание в течение двух лет.

Согласно инициативе, при наличии одного из вышеуказанных обстоятельств союз мужчины и женщины получает статус фактических брачных отношений и влечет наступление прав и обязанностей супругов, предусмотренных семейным и гражданским законодательством.