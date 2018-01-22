Крупный штраф грозит нарушителям установленного порядка выборов

22.01.2018 11:45

Административная ответственность за нарушения на выборах ужесточена. Об этом сообщили в Выборгской городской прокуратуре. Так, за незаконную выдачу гражданину бюллетеня, для предоставления ему возможности проголосовать более одного раза или отдать свой голос вместо другого избирателя, а также за выдачу гражданину уже заполненного бюллетеня, на члена избирательной комиссии будет наложен штраф в 30 тыс. рублей. Аналогичную ответственность понесут граждане, получившие обманным путем бюллетень для участия в голосовании за третьих лиц или более одного раза.