Принять участие в выборах президента сможет каждый

16.01.2018 11:31

18 марта каждый избиратель сможет проголосовать за кандидата на пост президента России независимо от места регистрации. Чтобы принять участие в выборах по месту фактического нахождения, необходимо подать заявление в территориальную избирательную комиссию. В Выборгском районе утвержден режим работы пунктов приема таких заявлений. Сделать это можно будет с 31 января по 12 марта в помещении территориальной избирательной комиссии по адресу: Выборг, улица Крепостная, 35, а также в администрациях Каменногорского, Советского и Первомайского поселений. С 25 февраля по 12 марта такие заявления начнут принимать в участковых избирательных комиссиях.