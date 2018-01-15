Управляющие компании будут исключены из цепочки коммунальных платежей 

15.01.2018 10:23

Закон о прямых договорах с поставщиками ресурсов должен быть готов к 1 февраля. Как сообщает "Российская газета", такое поручение премьер-министр Дмитрий Медведев дал Минстрою, Минэнерго и Минэкономразвития. Отрезать управляющие компании от коммунального денежного потока предложил в середине декабря президент Владимир Путин. По его словам, проблема в том, что УК собирают деньги за коммунальные ресурсы, но не всегда вовремя и полностью расплачиваются с поставщиками. Новая система позволит перечислять плату за ресурсы напрямую поставщику.