Работников сферы образования и науки ожидает повышение зарплаты
Правительство РФ дополнительно выделит из резервного фонда 3,6 млрд рублей на повышение оплаты труда работников федеральных государственных учреждений в сфере образования и науки. Из них 2,4 млрд рублей – для сферы образования и 1,2 млрд рублей – для сферы науки, сообщается на сайте правительства.
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