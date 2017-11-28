Работников сферы образования и науки ожидает повышение зарплаты

28.11.2017 11:11

Правительство РФ дополнительно выделит из резервного фонда 3,6 млрд рублей на повышение оплаты труда работников федеральных государственных учреждений в сфере образования и науки. Из них 2,4 млрд рублей – для сферы образования и 1,2 млрд рублей – для сферы науки, сообщается на сайте правительства.