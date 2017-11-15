С 15 ноября в России пачка сигарет должна иметь устрашающий вид

15.11.2017 11:06

С сегодняшнего дня в России производители сигарет должны выпускать свою продукцию в новой, малопривлекательной упаковке. Истек переходный период для внедрения техрегламента Таможенного союза на табачную продукцию. Теперь не менее 50 процентов площади пачки сигарет должны занимать страшные картинки с изображением человеческих органов, поврежденных болезнями, которые может вызвать курение. Сбоку упаковки будет написано, что этот вредный товар содержит системные яды. Кроме того, с сегодняшнего дня на пачках не должно быть маркировки «лёгкие», «ультра», «экстра».