Депутат Госдумы предложил сократить рабочую неделю для некурящих сотрудников

10.11.2017 12:03

В Госдуме предлагают Минтруду подумать о возможности сократить продолжительность рабочей недели для некурящих на пять часов - до 35 часов. Об этом пишет "Российская газета". По мнению депутата Госдумы Василия Власова, такая мера положительно повлияет на здоровье населения и экономику. Как указал парламентарий в своем письме главе Минтруда Максиму Топилину, экономические потери России из-за курения составляют около трех процентов ВВП, поэтому властям необходимо разрабатывать методы, стимулирующие отказываться от курения.