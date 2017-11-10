Депутат Госдумы предложил сократить рабочую неделю для некурящих сотрудников
В Госдуме предлагают Минтруду подумать о возможности сократить продолжительность рабочей недели для некурящих на пять часов - до 35 часов. Об этом пишет "Российская газета". По мнению депутата Госдумы Василия Власова, такая мера положительно повлияет на здоровье населения и экономику. Как указал парламентарий в своем письме главе Минтруда Максиму Топилину, экономические потери России из-за курения составляют около трех процентов ВВП, поэтому властям необходимо разрабатывать методы, стимулирующие отказываться от курения.
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