В России изменились правила перевозки детей
Детей до 7 лет нельзя будет оставлять в машине без присмотра взрослых. Об этом пишет «Российская газета».
«Запрещается оставлять в транспортном средстве на время его стоянки ребенка в возрасте младше семи лет в отсутствие совершеннолетнего лица», - говорится в постановлении правительства, подписанном премьер-министром Дмитрием Медведевым.
Изменились и правила перевозки детей: теперь водители при езде с ребенком до семи лет обязаны использовать специальные автокресла. Ранее правила фактически позволяли автомобилистам использовать для этого любые другие приспособления, позволяющие пристегнуть ребенка.
Дети от семи до 11 лет могут ездить на задних сиденьях без автокресел, но с пристегнутыми ремнями безопасности. На переднем же сиденье использовать кресло необходимо в любом случае.
Еще один пункт правил запрещает перевозить детей в возрасте до 12 лет на заднем сиденье мотоцикла.
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