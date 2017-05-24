За создание «групп смерти» в России будут сажать

24.05.2017 16:49

За склонение детей к суициду и создание «групп смерти» в социальных сетях планируют ввести уголовную ответственность. Госдума приняла во втором чтении пакет соответствующих законопроектов, сообщает «Российская газета». Максимальное наказание предполагается в виде лишения свободы на срок до шести лет. Депутаты также одобрили документ, который обязывает Роскомнадзор в течение суток оповещать МВД о выявлении сайтов с информацией о способах совершения самоубийства, а также призывов к совершению самоубийства.