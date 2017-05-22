В единую базу ЗАГСов занесут больше информации о россиянах

22.05.2017 11:31

Министерство юстиции России подготовило проект приказа, утверждающего новые бланки для Единого государственного реестра ЗАГС. В них будет заноситься больше информации о людях, чем раньше.

Так, в записи о рождении будут вноситься и реквизиты удостоверений личностей родителей, чтобы полностью идентифицировать людей. Новая база данных позволит находить буквально по клику даже таких родственников, о существовании которых не подозревает и сам человек, пишет «Российская газета».

По большому счету, речь идет о создании единого реестра населения. По словам специалистов, «для нашей страны это беспрецедентный ресурс, который в зарубежных странах давно и эффективно существует».