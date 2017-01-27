Государство поможет ипотечным заемщикам
27.01.2017 12:02
Минстрой предложил продлить программу помощи ипотечным заемщикам, попавшим в сложную финансовую ситуацию, еще на три месяца, до 31 мая 2017 года включительно. Об этом пишет «Российская газета». Ведомство уже подготовило поправки в постановление правительства и опубликовало их для общественного обсуждения.
Помимо продления сроков, новый вариант постановления предусматривает изменение объемов и условий предоставления помощи. В поправках речь идет о том, что некоторые категории ипотечных заемщиков смогут претендовать на расширенную поддержку государства.
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