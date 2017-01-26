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Депутаты хотят запретить россиянам давать детям нелепые имена

26.01.2017 16:50

gosdumaДетям нельзя будет давать ненормативные и совсем уж нелепые имена - такой запрет рекомендовал ввести Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству, одобрив поправки сенатора Валентины Петренко. Комитет рекомендовал принять их в первом чтении. Согласно законопроекту, детям нельзя будет давать имена в виде цифровых, буквенных обозначений, числительных, символов или их любой комбинации, аббревиатур, с использованием ненормативной лексики. А также имя не может содержать указание на ранги, должности - например, нельзя назвать ребенка «Президент». Об этом пишет «Российская газета».
На данный момент законодательство предоставляет родителям полную свободу выбора имени своему ребенку. Органы ЗАГС не вправе отказывать в регистрации имени ребенка по причине его неблагозвучности или некультурности.
По данным органов ЗАГС города Москвы, среди самых необычных имен, которые получили мальчики: Христамрирадос, Дельфин, Ярослав-Лютобор, Лука-Счастье Саммерсет Оушен. У девочек: Полина-Полина, Принцесса Даниэлла, Заря-Заряница, Алёша-Каприна, София-Солнышко.

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