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Отказ пропустить пешехода теперь обойдется водителю в 2 500 рублей

24.01.2017 12:05

ZebraШтраф за отказ пропустить пешехода увеличат. Соответствующий законопроект одобрило российское правительство. Документ вносит статью о новых штрафах в Кодекс об административных правонарушениях. На сумму от 1500 до 2500 рублей оштрафуют водителей автомобилей за отказ уступить дорогу пешеходам, велосипедистам или другим участникам дорожного движения. Исключения составят водители спецтранспорта.

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