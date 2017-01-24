Отказ пропустить пешехода теперь обойдется водителю в 2 500 рублей
Штраф за отказ пропустить пешехода увеличат. Соответствующий законопроект одобрило российское правительство. Документ вносит статью о новых штрафах в Кодекс об административных правонарушениях. На сумму от 1500 до 2500 рублей оштрафуют водителей автомобилей за отказ уступить дорогу пешеходам, велосипедистам или другим участникам дорожного движения. Исключения составят водители спецтранспорта.
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