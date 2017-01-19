Выдача средств материнского капитала будет ускорена
Процедуру выдачи средств материнского капитала хотят ускорить. Проект постановления правительства, подготовленный Минтрудом, размещен на сайте раскрытия информации госорганами, пишет «Российская газета». В настоящее время перечисление средств маткапитала осуществляется не позднее, чем через два месяца с даты подачи заявления о распоряжении ими. В течение первого месяца Пенсионный фонд изучает необходимые документы и принимает решение. Потом еще месяц происходит перечисление средств получателю. Этот срок предлагают уменьшить до десяти дней. Мера поможет семьям быстрее распорядиться причитающимися средствами.
Более старые статьи:
- Кадровые перестановки в администрации Выборгского района
- Назначен руководитель Управления Ленинградской области по транспорту
- Россияне назвали главные для них события в мире и в стране
- Политиком года для россиян остаётся Владимир Путин
- Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко проводит пресс-конференцию
Самые популярные статьи:
- Губернатор поставил задачу по оптимизации муниципальных бюджетов
- Областные депутаты ограничили размер платы за детский сад
- Инвалиды Ленобласти получили первоочередное право на бесплатные земельные участки
- Сегодня в Санкт-Петербурге проходит форум политической партии «Единая Россия»
- Прожиточный минимум пенсионера в 47 регионе на 2016 год
Случайные материалы:
- Правительство утвердило требования к жилью инвалидов
- Сегодня в Санкт-Петербурге проходит форум политической партии «Единая Россия»
- В Ленобласти взят курс на укрупнение поселений
- Глава администрации Выборгского района Константин Патраев встретился с выборгскими журналистами
- Президент России подписал Указ о проведении в 2017 году Года экологии