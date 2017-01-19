Выдача средств материнского капитала будет ускорена

19.01.2017 09:59

Процедуру выдачи средств материнского капитала хотят ускорить. Проект постановления правительства, подготовленный Минтрудом, размещен на сайте раскрытия информации госорганами, пишет «Российская газета». В настоящее время перечисление средств маткапитала осуществляется не позднее, чем через два месяца с даты подачи заявления о распоряжении ими. В течение первого месяца Пенсионный фонд изучает необходимые документы и принимает решение. Потом еще месяц происходит перечисление средств получателю. Этот срок предлагают уменьшить до десяти дней. Мера поможет семьям быстрее распорядиться причитающимися средствами.