Кадровые перестановки в администрации Выборгского района

16.01.2017 16:26

В администрации Выборгского района Ленобласти - кадровые перестановки. Уволен заместитель главы администрации Владимир Николаев. Он, кроме того, возглавлял комитет по ЖКХ, благоустройству и реализации жилищных программ. Вместе с тем от занимаемой должности освобождён директор Выборгского водоканала Дмитрий Самойленко. Он возглавил предприятие совсем недавно - в минувшем ноябре. До этого Самойленко являлся предшественником Владимира Николаева на посту заместителя главы районной администрации.