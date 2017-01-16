Кадровые перестановки в администрации Выборгского района
В администрации Выборгского района Ленобласти - кадровые перестановки. Уволен заместитель главы администрации Владимир Николаев. Он, кроме того, возглавлял комитет по ЖКХ, благоустройству и реализации жилищных программ. Вместе с тем от занимаемой должности освобождён директор Выборгского водоканала Дмитрий Самойленко. Он возглавил предприятие совсем недавно - в минувшем ноябре. До этого Самойленко являлся предшественником Владимира Николаева на посту заместителя главы районной администрации.
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