Бывший кинотеатр "Родина" в Выборге обрёл нового владельца

15.04.2019 17:07

Продано с аукциона здание бывшего кинотеатра «Родина» в Выборге, на улице Мира. Об этом сообщает портал "Коммерческая недвижимость". Начальная цена лота составляла 48,8 млн рублей. Цена продажи – 22,1 млн рублей. Победителем аукциона стал Сергей Симарёв, владелец ресторанного холдинга «Токио-Сити».

Здание на ул. Мира, 7 не является памятником архитектуры и может быть снесено, говорится в сообщении. Потенциальный инвестор вправе реализовать здесь практически любой коммерческий проект, отметили в Российском аукционном доме.