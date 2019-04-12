► Библиотека на Рубежной проводит акцию «Война. Победа. Память»

12.04.2019 17:22

Проект "Бессмертный полк" вновь поддержит межпоселенческая библиотека Выборгского района. Специалисты помогут записать рассказы и внести данные на сайт, отсканировать и распечатать фотографии, найти дополнительные сведения об участниках Великой Отечественной войны. В 2018 году в акции «Война. Победа. Память» поучаствовали 75 жителей Выборгского района...