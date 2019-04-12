► В Выборгском районе живут 287 бывших несовершеннолетних узников концлагерей
Международный день освобождения узников фашистских концлагерей отметили во всем мире 11 апреля. В Выборге по традиции прошло торжественное мероприятие, приуроченное к памятной дате. Легендарный «Бухенвальдский набат» слушали стоя...
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