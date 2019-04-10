12 апреля прокуратура выслушивает жалобы от предпринимателей

10.04.2019 17:16

Выборгская городская прокуратура организовала горячую линию по вопросам защиты прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Прием сообщений о фактах нарушения законодательства при осуществлении проверок будет осуществляться 12 апреля с 14:00 до 16:30 по телефону 8 (81378) 2-20-08. Желающие подать письменное обращение могут в указанное время прийти в городскую прокуратуру (пр. Ленина, 4а, каб. 16).

Вся полученная информация будет использоваться при проведении надзорных мероприятий.