► Чем чреват дефицит йода?
Любопытный проект уже несколько лет реализует выборгская межрайонная больница совместно с библиотекой Алвара Аалто. На базе библиотеки организуют тематические встречи с врачами. На этот раз речь шла о профилактике йододефицитных состояний. Как выяснилось, в Выборгском районе немало людей имеют отклонения в работе щитовидной железы из-за дефицита йода...
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