► Чем чреват дефицит йода?

10.04.2019 14:20

Любопытный проект уже несколько лет реализует выборгская межрайонная больница совместно с библиотекой Алвара Аалто. На базе библиотеки организуют тематические встречи с врачами. На этот раз речь шла о профилактике йододефицитных состояний. Как выяснилось, в Выборгском районе немало людей имеют отклонения в работе щитовидной железы из-за дефицита йода...