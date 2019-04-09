Загранпаспорт нового образца можно оформить в МФЦ

09.04.2019 16:06

В Выборге в МФЦ «Мои Документы» (ул. Вокзальная, 13) предоставляется услуга по оформлению заграничных паспортов граждан РФ с биометрическими данными. Совершеннолетним гражданам необходимо предоставить пакет документов: паспорт, заранее заполненное заявление, старый заграничный паспорт, военный билет (для мужчин). Также потребуется оплатить госпошлину в размере 5 000 рублей. Оформить паспорт нового поколения можно каждый вторник с 09:00 до 13:00. Подать документы можно только по предварительной записи по телефону 8-800-500-00-47.