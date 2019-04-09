Тотальный диктант: кто не успел зарегистрироваться?
13 апреля в Выборге пройдет всероссийская акция «Тотальный диктант». Для его проведения организованы четыре площадки:
1. Выборгский филиал РАНХиГС (Ленинградский проспект, 11);
2. Библиотека А. Аалто (г. Выборг, пр. Суворова, 4);
3. Выборгский филиал РГПУ им. А. И. Герцена (ул. Парковая, 2);
4. Школа № 14 (г. Выборг, ул. Гагарина, 36).
Желающим проверить свою грамотность необходимо до 12 апреля зарегистрироваться на официальном сайте Тотального диктанта.
Обратите внимание - в библиотеку А. Аалто регистрация уже завершена, свободных мест нет.
Напомним, в 2018 году в Выборге «Тотальный диктант» написали 120 человек. Шесть участников справились с испытанием на «отлично».
Более старые статьи:
Самые популярные статьи:
Случайные материалы:
- В новый дом на Сайменском шоссе переедут выборжцы из аварийного жилья
- Россия и Финляндия упростят автомобилистам пересечение границы
- В Выборгском районе земельные участки получили двадцать две семьи
- В декабре в Выборгском районе будут проверены все точки реализации пиротехники
- Нахождение на военном полигоне в Каменке Выборгского района - смертельно опасно!