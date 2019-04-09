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Тотальный диктант: кто не успел зарегистрироваться?

09.04.2019 14:38

Total Diktant201913 апреля в Выборге пройдет всероссийская акция «Тотальный диктант». Для его проведения организованы четыре площадки:

1. Выборгский филиал РАНХиГС (Ленинградский проспект, 11);
2. Библиотека А. Аалто (г. Выборг, пр. Суворова, 4);
3. Выборгский филиал РГПУ им. А. И. Герцена (ул. Парковая, 2);
4. Школа № 14 (г. Выборг, ул. Гагарина, 36).
Желающим проверить свою грамотность необходимо до 12 апреля зарегистрироваться на официальном сайте Тотального диктанта.

Обратите внимание - в библиотеку А. Аалто регистрация уже завершена, свободных мест нет.

Напомним, в 2018 году в Выборге «Тотальный диктант» написали 120 человек. Шесть участников справились с испытанием на «отлично».

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