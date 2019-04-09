Тотальный диктант: кто не успел зарегистрироваться?

09.04.2019 14:38

13 апреля в Выборге пройдет всероссийская акция «Тотальный диктант». Для его проведения организованы четыре площадки:

1. Выборгский филиал РАНХиГС (Ленинградский проспект, 11);

2. Библиотека А. Аалто (г. Выборг, пр. Суворова, 4);

3. Выборгский филиал РГПУ им. А. И. Герцена (ул. Парковая, 2);

4. Школа № 14 (г. Выборг, ул. Гагарина, 36).

Желающим проверить свою грамотность необходимо до 12 апреля зарегистрироваться на официальном сайте Тотального диктанта.

Обратите внимание - в библиотеку А. Аалто регистрация уже завершена, свободных мест нет.

Напомним, в 2018 году в Выборге «Тотальный диктант» написали 120 человек. Шесть участников справились с испытанием на «отлично».