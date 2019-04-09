► В Выборге зарегистрировали новорождённых Добрыню, Светозара и Марфу

09.04.2019 10:28

ТОП-3 имен для новорожденных мальчиков в Выборгском районе не меняется уже несколько лет. Сыновей в этом году выборжцы чаще всего называли Александрами, Артёмами и Максимами. Среди имен для девочек лидируют София, Алиса и Вероника...