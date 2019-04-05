► Поможем Никите услышать мир!
У каждого человека есть заветная мечта. Иногда для ее осуществления требуется помощь неравнодушных. 9-летний выборжец Никита Савченко очень хочет учиться в обычной школе и жить полноценной жизнью. Но для этого нужны дорогостоящие слуховые аппараты. Те, что мальчик носит сейчас, позволяют ему хорошо слышать только в тихой комнате. Поэтому посещать уроки он пока не может...
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