► Поможем Никите услышать мир!

05.04.2019 18:16

У каждого человека есть заветная мечта. Иногда для ее осуществления требуется помощь неравнодушных. 9-летний выборжец Никита Савченко очень хочет учиться в обычной школе и жить полноценной жизнью. Но для этого нужны дорогостоящие слуховые аппараты. Те, что мальчик носит сейчас, позволяют ему хорошо слышать только в тихой комнате. Поэтому посещать уроки он пока не может...