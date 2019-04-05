ТОП самых популярных имен в Выборге возглавляют Александр и София

05.04.2019 15:52

ТОП-3 имен для новорожденных в Выборгском районе не меняется уже несколько лет. Сыновей в этом году выборжцы чаще всего называли Александрами, Артёмами и Максимами. Среди имен для девочек всё так же лидируют София, Алиса и Вероника.

Изредка встречаются древнерусские имена: ЗАГСом зарегистрированы Добрыня, Светозар и Марфа. Впрочем, есть и родители, которые желают назвать своих детей как-то необычно. Например, свидетельства о рождении в этом году получили Эмильян, Мия, Эмилия или Этель.

Между тем, местное управление ЗАГС отмечает спад рождаемости. По итогам первых трех месяцев зарегистрировано 342 новорожденных. Это на 32 младенца меньше, чем за январь-март прошлого года. Из них 170 мальчиков и 172 девочки. Двойняшки появились в четырех семьях.