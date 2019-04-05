Медиа Группа "Наш Город" открывает проект "Бессмертный полк. Телеверсия"

05.04.2019 10:21

Чуть больше месяца остается до празднования Дня Великой Победы. 9 мая выборжцы вновь встанут в строй Бессмертного полка с портретами фронтовиков. В преддверии памятной даты Медиа Группа "Наш Город" вновь открывает рубрику «Бессмертный полк». Расскажите истории ваших воевавших родных, тружеников тыла, узников концлагерей в эфире программы «Город. Новости по-выборгски».

С 12 по 25 апреля приносите фотографии и награды ваших близких в редакцию Медиа Группы "Наш Город".

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