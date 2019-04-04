► Кому придут 13-е квитанции

04.04.2019 16:33

13-ю квитанцию получат жители Выборгского района. Коммунальные квитанции за март придут с корректировкой платы за отопление. Она проводится ежегодно в тех случаях, когда многоквартирный дом оборудован общедомовым прибором учета и оплата на протяжении всего года производится равными долями...

Более новые статьи: Прогноз погоды на 5 апреля