Выборжцам расскажут об опасностях йододефицита

03.04.2019 15:08

4 апреля в библиотеке Аалто состоится тематическая встреча, посвященная йододефицитным заболеваниям. Эндокринолог Дарья Ковалёва расскажет о симптомах и профилактике патологий, в том числе во время беременности, о значении йода в развитии детей и подростков. Терапевт Ирина Серова даст советы по питанию. Сотрудники библиотеки подготовят выставку «Где здоровье – там и красота». В программе также консультации эндокринолога и врача ультразвуковой диагностики. Начало мероприятия в 15:00. Вход свободный.