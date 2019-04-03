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Выборгские кадеты заняли 1 место в смотре строя и песни в Москве

03.04.2019 12:47

kadetyКадеты школы № 8 Выборга вернулись накануне с XVI Всероссийского сбора воспитанников кадетских корпусов и школ из регионов Российской Федерации. Он проходил в конце минувшей недели в Москве. На сбор прибыли 86 команд, а это более 700 кадетов. Ребята участвовали в спортивных и интеллектуальных состязаниях и привезли домой 9 дипломов за 1-е и 2-е места. В частности, выборгские кадеты заняли 1 место в смотре строя и песни на Поклонной горе.
Кроме соревнований, школьники приняли участие в торжественном построении на Соборной площади Кремля и возложили венки к могиле Неизвестного солдата.

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