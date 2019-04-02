Политех приглашает старшеклассников в инженерную школу
Политехнический университет Петра Великого объявляет набор одарённых детей в инженерную школу. В рамках соглашения о сотрудничестве с правительством Ленинградской области Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого приглашает учеников 10-11-х классов в инженерную школу. Школьники, демонстрирующие успехи в математике, физике и информатике, смогут приобщиться к культуре СпбПУ, посетить экскурсии по лабораториям университета, принять участие в образовательных мероприятиях. Также ребят ждет развлекательная вечерняя программа.
Инженерная школа действует уже пятый год, цель ее работы - выявление и поддержка талантливых абитуриентов, а также помощь старшеклассникам в выборе будущей профессии. Участие в программе бесплатное, организаторы обеспечивают ребят проживанием и питанием.
Заявки на участие в инженерной школе принимаются до 8 апреля 2019 года.
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