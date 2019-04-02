"Леноблводоканал" пригрозил должникам и объявил водную амнистию
1 апреля в «Леноблводоканале» прошло рабочее совещание. На нем обсудили итоги работы предприятия в марте и планы на апрель. Предприятие активно работает с должниками. С апреля в каждом районе будут готовить по одной тысяче судебных приказов (в населенных пунктах, где пользователей немного, - меньше), в соответствии с которыми с должников – физических лиц будут взиматься долги. «Леноблводоканал» сотрудничает с банками, чтобы сумму задолженности списывали напрямую со счетов должников. Если абоненты не будут гасить задолженность, услуги ограничат.
В Леноблводоканале уточнили: монтаж-демонтаж заглушки обходится физлицам в 5,6 тыс. руб., а плату за повторное подключение для юрлиц в ближайшее время поднимут до 10-15 тыс. руб.
Важная новость для абонентов – физических лиц – акция «ВОДНАЯ АМНИСТИЯ». «Леноблводоканал» призывает абонентов, которые незаконно подключились к сетям водоснабжения или водоотведения, узаконить подключения без штрафов и взысканий. Это можно будет сделать с 15 апреля по 30 июня. После окончания акции «Леноблводоканал» выявит все незаконные врезки, перекроет таким абонентам доступ к воде и взыщет плату за три года.
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