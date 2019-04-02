8 (81378) 2-63-47
8 (81378) 2-33-72

"Леноблводоканал" пригрозил должникам и объявил водную амнистию

02.04.2019 11:45

LenOblVodokanal1 апреля в «Леноблводоканале» прошло рабочее совещание. На нем обсудили итоги работы предприятия в марте и планы на апрель. Предприятие активно работает с должниками. С апреля в каждом районе будут готовить по одной тысяче судебных приказов (в населенных пунктах, где пользователей немного, - меньше), в соответствии с которыми с должников – физических лиц будут взиматься долги. «Леноблводоканал» сотрудничает с банками, чтобы сумму задолженности списывали напрямую со счетов должников. Если абоненты не будут гасить задолженность, услуги ограничат.
В Леноблводоканале уточнили: монтаж-демонтаж заглушки обходится физлицам в 5,6 тыс. руб., а плату за повторное подключение для юрлиц в ближайшее время поднимут до 10-15 тыс. руб.
Важная новость для абонентов – физических лиц – акция «ВОДНАЯ АМНИСТИЯ». «Леноблводоканал» призывает абонентов, которые незаконно подключились к сетям водоснабжения или водоотведения, узаконить подключения без штрафов и взысканий. Это можно будет сделать с 15 апреля по 30 июня. После окончания акции «Леноблводоканал» выявит все незаконные врезки, перекроет таким абонентам доступ к воде и взыщет плату за три года.

Более старые статьи:

Самые популярные статьи:

Случайные материалы:

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить

Лента новостей

Апреля 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

Advertising

Загрузка...
Loading...
Загрузка...
Google Analytics
Все права на материалы, находящиеся на сайте vyborg.tv, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При использовании текстовых материалов сайта в сети Интернет обязательна гиперссылка на vyborg.tv. При использовании текстовых материалов в других СМИ (радио, ТВ, печатные издания) должен быть указан источник информации — «Медиа Группа «Наш Город». Использование видео- и фотоматериалов без письменного согласия авторов запрещено.
Политика обработки персональных данных
© Медиа Группа «Наш Город». 2007-2019
Разработано:
ООО «Лаборатория Будущего»