Щенка бесценной балтийской нерпы спасли прохожие

02.04.2019 10:45

VIP-клиент появился накануне в Центре реабилитации морских млекопитающих. 10-килограммового щенка балтийской нерпы обнаружили прохожие на побережье в городе Сосновый Бор. 10 кг - это очень маленький вес, и шансов на самостоятельное выживание у такого малыша не было, отмечают специалисты центра.

Балтийских нерп в российских водах Финского залива насчитывается всего около 100 особей. По подсчетам специалистов Центра реабилитации морских млекопитающих, принести потомство в этом году могли бы всего 20 самок. Поэтому каждый щенок представляет для популяции исключительную ценность.

Обнаружившие нерпенка прохожие вызвали специалистов Центра и не давали детенышу убежать в воду. Малыш чувствует себя хорошо. Правда, сообщают «друзья балтийской нерпы», упорно обороняется во время проведения осмотра.

Организаторы «Фонда друзей балтийской нерпы» напоминают, что в это время года на берегу Финского залива и Ладожского озера могут появиться отбившиеся от матерей щенки нерп и тюленей. В выходные двух детенышей серых тюленей с признаками дистрофии обнаружили около порта Бронка и в районе посёлка Лебяжье. Обоих малышей доставили в ЦРММ.

Если вы обнаружили щенков ластоногих, не нужно пытаться оказать им помощь самостоятельно. У них очень острые зубы, это может быть опасно. Просто звоните 699-23-99.

Фото: Группа "Спасение тюленей 699-23-99"

