► В Выборге прошла акция «Узнай о своих долгах»

01.04.2019 15:54

В Выборге представители органов правопорядка провели первую информационную акцию. В адрес горожан, имеющих несколько неоплаченных административных штрафов, выехали судебные приставы и сотрудники линейного отделения полиции на транспорте. Должникам или их родственникам вручали квитанцию на оплату штрафа, например за курение в неположенном месте, и постановление. На железнодорожном вокзале акцию проводили среди прибывающих пассажиров...