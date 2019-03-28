► Газовщики пригрозили отключить газ тем, кто не заключил договор

28.03.2019 16:52

В Выборгском районе работники газовой службы начнут массово перекрывать газ в квартирах, собственники или наниматели которых не заключили договоры на обслуживание внутриквартирного оборудования. По данным компании «Газпром газораспределение», на сегодня в муниципальном образовании требование 410-го постановления федерального правительства исполнили лишь 43% абонентов. В поселке Решетниково, например, всего 1%. А между тем, законодательство Российской федерации обязывает граждан заключать такие договоры. В Газпром Газораспределение решили действовать радикально. Сначала - рассылка уведомлений. Если эффекта не будет, начнутся массовые отключения газа...