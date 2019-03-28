8 (81378) 2-63-47
8 (81378) 2-33-72

А кто не заключит договор - отключим газ

28.03.2019 13:00

Gaz 28 03 19В Выборгском районе газовики начнут массово перекрывать газ в квартирах, собственники или наниматели которых не заключили договоры на обслуживание внутриквартирного оборудования. Этому вопросу посвятили первое в этом году заседание общественно-координационного совета по ЖКХ. По данным компании «Газпром газораспределение», на сегодня в муниципальном образовании требование постановления № 410 федерального правительства исполнили лишь 43% абонентов. В поселке Решетниково, например, всего 1%. А между тем, законодательство РФ обязывает граждан заключать такие договоры. В "Газпром Газораспределение" решили действовать радикально. С завтрашнего дня начнется рассылка уведомлений. А с 1 июня – отключения от газа. Подробности сегодня в программе "Город. Новости по-выборгски".

Более старые статьи:

Самые популярные статьи:

Случайные материалы:

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить

Лента новостей

Марта 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Advertising

Загрузка...
Loading...
Загрузка...
Google Analytics
Все права на материалы, находящиеся на сайте vyborg.tv, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При использовании текстовых материалов сайта в сети Интернет обязательна гиперссылка на vyborg.tv. При использовании текстовых материалов в других СМИ (радио, ТВ, печатные издания) должен быть указан источник информации — «Медиа Группа «Наш Город». Использование видео- и фотоматериалов без письменного согласия авторов запрещено.
Политика обработки персональных данных
© Медиа Группа «Наш Город». 2007-2019
Разработано:
ООО «Лаборатория Будущего»