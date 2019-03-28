28.03.2019 13:00

В Выборгском районе газовики начнут массово перекрывать газ в квартирах, собственники или наниматели которых не заключили договоры на обслуживание внутриквартирного оборудования. Этому вопросу посвятили первое в этом году заседание общественно-координационного совета по ЖКХ. По данным компании «Газпром газораспределение», на сегодня в муниципальном образовании требование постановления № 410 федерального правительства исполнили лишь 43% абонентов. В поселке Решетниково, например, всего 1%. А между тем, законодательство РФ обязывает граждан заключать такие договоры. В "Газпром Газораспределение" решили действовать радикально. С завтрашнего дня начнется рассылка уведомлений. А с 1 июня – отключения от газа. Подробности сегодня в программе "Город. Новости по-выборгски".