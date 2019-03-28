Внимание: фоторадары следят за превышением скорости

28.03.2019 12:18

Дополнительные передвижные фоторадарные комплексы установлены в Выборгском районе. С 27 марта по 2 апреля системы контроля будут фиксировать превышение скорости по адресам:

• а/д «подъезд к МААП «Брусничное», 12 км + 200 м в сторону МАПП Брусничное;

• а/д «подъезд к МААП «Брусничное», 14 км + 800 м в сторону г. Выборга;

• г. Выборг, ул. Шестакова, 28, от ул. Пулеметной в сторону ул. Симоняка;

• а/д «подъезд к Выборгу» 1 км 300 м в сторону г. Выборга.