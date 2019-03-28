Внимание: фоторадары следят за превышением скорости
Дополнительные передвижные фоторадарные комплексы установлены в Выборгском районе. С 27 марта по 2 апреля системы контроля будут фиксировать превышение скорости по адресам:
• а/д «подъезд к МААП «Брусничное», 12 км + 200 м в сторону МАПП Брусничное;
• а/д «подъезд к МААП «Брусничное», 14 км + 800 м в сторону г. Выборга;
• г. Выборг, ул. Шестакова, 28, от ул. Пулеметной в сторону ул. Симоняка;
• а/д «подъезд к Выборгу» 1 км 300 м в сторону г. Выборга.
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