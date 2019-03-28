► Ярмарка вакансий: рабочие места есть!

28.03.2019 09:43

Во Дворце культуры г. Выборга прошла межрайонная ярмарка вакансий. Посетители узнали о самых востребованных на сегодняшний день профессиях и смогли ознакомиться с областным банком вакансий. Подобные ярмарки Выборгский центр занятости населения проводит регулярно. В этот раз заявки на участие подали 18 работодателей, в их числе представители Выборгского судостроительного завода, акционерного общества «Приборостроитель», следственного изолятора, сетевых гипермаркетов и другие...