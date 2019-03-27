► Ежегодный конкурс "Модница-2019" завершился в Выборге

27.03.2019 15:23

Показ моделей одежды и аксессуаров, авторами которых являются юные модельеры, прошёл в Выборге. В ежегодном конкурсе среди воспитанниц образовательных учреждений Выборгского района под названием "Модница-2019" приняли участие порядка 80 человек. Рукодельницы продемонстрировали собственноручно разработанные и сшитые вещи...