► Ежегодный конкурс "Модница-2019" завершился в Выборге
27.03.2019 15:23
Показ моделей одежды и аксессуаров, авторами которых являются юные модельеры, прошёл в Выборге. В ежегодном конкурсе среди воспитанниц образовательных учреждений Выборгского района под названием "Модница-2019" приняли участие порядка 80 человек. Рукодельницы продемонстрировали собственноручно разработанные и сшитые вещи...
Более старые статьи:
Самые популярные статьи:
Случайные материалы:
- Приемная прокурора Ленинградской области продолжает свою работу в Выборге
- Спешите получить справки, подтверждающие право на социальный пакет
- Не курим и не разговариваем!
- ► Молодые активисты из Выборгского района приняли участие в слёте лидеров школьного ученического самоуправления
- Улицы Ушакова и Северную заасфальтируют не позднее 20 сентября