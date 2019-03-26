"Север 2019" ждёт студентов

26.03.2019 17:06

Студенческие отряды приглашают в Якутию - на Всероссийскую стройку «СЕВЕР 2019». Она развернется на одном из крупнейших месторождений на Востоке России, которое является базовым для формирования Якутского центра газодобычи и ресурсной базой для газопровода «Сила Сибири». Уже стартовал конкурсный отбор претендентов на участие в масштабной стройке. Заявку необходимо подать через региональное отделение Российских студенческих отрядов до 31 марта 2019 года на электронную почту Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. с темой письма «ВВС «Север 2019», названием региона и отряда.