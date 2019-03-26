В военкоматах создали базы данных всех участников Великой Отечественной войны

26.03.2019 16:20

Свыше 3,5 млн документов фронтовиков оцифровали сотрудники военных комиссариатов Западного военного округа. Это учётные карточки солдат, сержантов и личные дела офицеров, призванных на военную службу в годы Великой Отечественной войны. В электронном документе содержатся: фотография, воинское звание, фамилия, имя, отчество, дата, место рождения и призыва, а также награды. Эти данные сотрудники военкоматов направят для размещения в мультимедийной экспозиции «Дорога памяти», которая расположится на территории Главного храма Вооружённых сил РФ в подмосковном парке «Патриот».

Источник: пресс-служба Западного военного округа