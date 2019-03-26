► Следственное управление вышло в социальную сеть

26.03.2019 11:49

Сообщить о совершенном или готовящемся преступлении через социальную сеть «ВКонтакте» - такая возможность появилась у пользователей Интернета. Каждое территориальное следственное управление имеет страницу в социальной сети. Обработку поступающих сюда обращений осуществляют уполномоченные сотрудники...