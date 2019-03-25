Квитанции из ЕИРЦ можно получать по электронной почте

25.03.2019 11:33

Бумажные квитанции за ЖКУ можно заменить на электронный документ. Клиенты ЕИРЦ могут выбрать в «Личном кабинете» услугу получения платежного документа по электронной почте. Для этого в разделе «Мой профиль» необходимо указать номер лицевого счета, для которого требуется подключение. После этого на подтвержденный адрес электронной почты ежемесячно будет поступать платежный документ. В случае, если понадобилась "бумажная" квитанция, достаточно через "Личный кабинет" отказаться от услуги. Плата за подключение или отключение услуги не взимается.

Источник: Единый информационно-расчетный центр Ленинградской области