► Появится ли в Выборге новая улица?

25.03.2019 11:00

Выборгские активисты хотят назвать одну из улиц, скверов или парков города в честь добровольцев. В выставочном центре «Выборг - город воинской славы» прошла встреча представителей волонтёрского движения с помощником главы администрации Выборгского района по развитию городской среды Олегом Лиховидовым. Инициативная группа предложила присвоить одному из геонимов Выборга наименование, связанное с добровольческим движением...