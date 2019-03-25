► Появится ли в Выборге новая улица?
25.03.2019 11:00
Выборгские активисты хотят назвать одну из улиц, скверов или парков города в честь добровольцев. В выставочном центре «Выборг - город воинской славы» прошла встреча представителей волонтёрского движения с помощником главы администрации Выборгского района по развитию городской среды Олегом Лиховидовым. Инициативная группа предложила присвоить одному из геонимов Выборга наименование, связанное с добровольческим движением...
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