Прогноз погоды на 23 и 24 марта

22.03.2019 13:23

В субботу в Выборге будет облачно с прояснениями, вероятны осадки. Температура воздуха днем +1…3, ночью 0…+1. Ветер юго-западный, 7…8 м/c.

В воскресенье в нашем городе без осадков, до +4.

В Петербурге возможен дождь, днем +3…5 градусов, ночью +2…3. Ветер южный, 5…7 м/c. В воскресенье в Северной столице 2…3 градуса тепла.

В Лаппеенранте в субботу облачно, слабый дождь, днем +2…3, ночью около нуля. Ветер юго-западный, 5…7 м/с. В воскресенье без осадков.

В Хельсинки в субботу дождь, днем до +4, ночью +1…2. Ветер юго-западный, 8…9 м/c.

В воскресенье в столице Финляндии сухо и солнечно.