Прогноз погоды на 23 и 24 марта
В субботу в Выборге будет облачно с прояснениями, вероятны осадки. Температура воздуха днем +1…3, ночью 0…+1. Ветер юго-западный, 7…8 м/c.
В воскресенье в нашем городе без осадков, до +4.
В Петербурге возможен дождь, днем +3…5 градусов, ночью +2…3. Ветер южный, 5…7 м/c. В воскресенье в Северной столице 2…3 градуса тепла.
В Лаппеенранте в субботу облачно, слабый дождь, днем +2…3, ночью около нуля. Ветер юго-западный, 5…7 м/с. В воскресенье без осадков.
В Хельсинки в субботу дождь, днем до +4, ночью +1…2. Ветер юго-западный, 8…9 м/c.
В воскресенье в столице Финляндии сухо и солнечно.
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