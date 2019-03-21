В Выборге разыскивают участников обороны и освобождения Севастополя

21.03.2019 15:32

9 мая 2019 года исполняется 75 лет со дня освобождения Севастополя от немецко-фашистских захватчиков. Правительством Севастополя учрежден памятный знак для вручения участникам обороны города в период 1941-1942 годов, а также в его освобождении в 1944 году.

Ветеранов Великой Отечественной войны, принимавших участие в обороне и освобождении Севастополя, просят связаться с сотрудниками выборгского Центра социальной защиты населения по телефону 8 (81378) 2-13-95.

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